Экс-возлюбленная 50 Cent обвинила рэпера в изнасиловании

Экс-возлюбленная 50 Cent и мать его сына Джой обвинила рэпера в изнасиловании

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон), мать его сына модель Дафна Джой обвинила артиста в изнасиловании. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Давай сосредоточимся на твоих истинных злодейских действиях: изнасиловании и физическом насилии надо мной», — написала девушка. Джой также раскритиковала музыканта как отца, заявив, что она вместе с ребенком специально переехала поближе к рэперу, чтобы сын мог чаще видеть второго родителя.

Мы переехали в Нью-Йорк, чтобы дать тебе возможность стать отцом своему сыну, а ты видел его 10 раз за те два года, что мы жили в одной миле от тебя. Я устала поддерживать и защищать в глазах сына твой имидж, которого ты даже не заслужил. Ты навсегда разрушил мою последнюю надежду на то, что как отец сможешь сохранить нашу семью Дафна Джой

Представитель артиста опубликовал ответ на эти обвинения. В сообщении музыкант назвал слова Джой враньем, а также заявил, что девушка таким образом отвечает на его попытки добиться единоличной опеки над их общим сыном.

В своем Instgarm-аккаунте музыкант также предположил, что модель переехала ближе к нему, чтобы родить от него еще одного ребенка.

Ранее в домах Пи Дидди прошли обыски после обвинений в адрес исполнителя в сексуальном насилии и торговле людьми.