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13:43, 29 марта 2024Силовые структуры

Гражданина Узбекистана отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокусе»

На Алтае арестовали гражданина Узбекистана за оправдание теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Алтайском крае арестовали гражданина Республики Узбекистан по делу о публичном оправдании террористического акта. Об этом в пятницу, 29 марта, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, проживающий в городе Рубцовск мигрант публично, в одном из магазинов, оправдал нападение на «Крокус Сити Холл». Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил его на время расследования в СИЗО — до 26 мая 2024 года.

28 марта за оправдание терроризма в Брянске арестовали студента из Таджикистана.

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      Владимир Седов
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