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00:22, 29 марта 2024Наука и техника

Длину волос у женщин связали с частым сексом

Фото: George Bohunicky / Unsplash

Ученые Университета Енсе в Южной Корее раскрыли связь между длиной волос у женщин и то, как часто они занимаются сексом. Свои выводы они представили в статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychology.

В исследовании приняли участие 204 супружеские пары, которые прошли онлайн-опрос. Добровольцы отвечали на вопросы о качестве и длине волос, привлекательности, сексуальном желании, частоте сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальном удовлетворении.

Оказалось, что женщины с длинными и качественными волосами чаще вступали в половые контакты со своим мужьями, которым они казались более привлекательными. Характеристики волос у мужчин не были связаны с частотой половой жизни.

По мнению ученых, длинные и качественные волосы могут быть одним из индикаторов молодости и хорошего здоровья партнера. Кроме того, они могут служить сигналом о достатке, который сообщает, что женщины могут позволить себе иметь пышные длинные волосы, что также повышает привлекательность для противоположного пола.

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      Леонид Немов
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