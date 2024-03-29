Длину волос у женщин связали с частым сексом

Ученые Университета Енсе в Южной Корее раскрыли связь между длиной волос у женщин и то, как часто они занимаются сексом. Свои выводы они представили в статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychology.

В исследовании приняли участие 204 супружеские пары, которые прошли онлайн-опрос. Добровольцы отвечали на вопросы о качестве и длине волос, привлекательности, сексуальном желании, частоте сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальном удовлетворении.

Оказалось, что женщины с длинными и качественными волосами чаще вступали в половые контакты со своим мужьями, которым они казались более привлекательными. Характеристики волос у мужчин не были связаны с частотой половой жизни.

По мнению ученых, длинные и качественные волосы могут быть одним из индикаторов молодости и хорошего здоровья партнера. Кроме того, они могут служить сигналом о достатке, который сообщает, что женщины могут позволить себе иметь пышные длинные волосы, что также повышает привлекательность для противоположного пола.