Клиентам Райффайзена стали недоступны денежные переводы

В приложении Райффайзена стали недоступны переводы по телефону и между счетами

Клиентам Райффайзенбанка стали недоступны денежные переводы через мобильное приложение по номеру телефона и между своими счетами. Об этом со ссылкой на представителей банка сообщает РБК.

Представители Райффайзена подтвердили наличие проблемы и пообещали оперативно разобраться с ней.

В прошлый раз клиенты финансовой организации столкнулись с проблемами и сбоями при работе мобильного приложения в феврале 2024 года. Некоторые пользователи пожаловались на нестабильный вход в онлайн-банк или сложности с получением входящих платежей по номеру телефона.

Российские Райффайзенбанк, банк «Точка» и Металлинвестбанк 21 февраля сообщили о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложениях. Неполадки возникли после отзыва лицензии у Киви Банка, так как через его сервисы проводились платежи за услуги ряда компаний.