Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

Костромичка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть украденные мошенниками $200

54-летняя жительница Костромы, пытаясь вернуть украденные мошенниками 200 долларов, лишилась двух квартир. О случившемся сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Впервые с аферистами женщина столкнулась в 2014 году. Тогда она согласилась вложить средства в некий проект. Об инвестированных 200 долларах россиянка услышала лишь в 2023 году. Позвонивший представился ей юристом и рассказал о массовых компенсациях пострадавшим от действий махинаторов. Правда, помощь была бы не безвозмездной. Для оплаты услуг специалиста женщина оформила несколько кредитов. Несмотря на блокировку транзакций, женщине удалось отправить 400 тысяч рублей злоумышленнику. Заплатить потребовалось и за перевод денег в Россию. Ради этого костромичка продала гараж стоимостью 350 тысяч рублей.

Затем мошенник посоветовал в целях безопасности продать квартиру. В рамках фиктивной сделки требовалось приехать в Москву и лично передать 2,2 миллиона рублей «доверенному лицу», что женщина и сделала.

На этом аферисты не успокоились. В очередном телефонном разговоре они представились сотрудниками московской прокуратуры и сообщили, что помогавший костромичке юрист втянул ее в незаконную деятельность. Сам он задержан. Срок, по словам лжепрокуроров, грозил и ей. Освободить юриста можно было, заплатив 3 тысячи долларов залога. Таких средств у женщины не было, поэтому ей пришлось избавиться от доли в квартире в Подольске. Получив 2 миллиона рублей, преступники перестали выходить на связь. Потеряв 5,5 миллиона рублей, россиянка обратилась в полицию.

Ранее в сети мошенников попалась жительница Абакана. Поговорив с аферистами, женщина лишилась квартиры и 7,5 миллиона рублей, часть из которых взяла в кредит.