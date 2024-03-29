Названы способы проверить застройщика на стадии котлована

Адвокат Дубинин: обезопасить себя при покупке квартиры на стадии котлована легко

Соблюдение ряда несложных правил и мер предосторожности может существенно обезопасить покупателя квартиры на стадии котлована от возможных проблем с застройщиком в будущем, сообщил соучредитель адвокатского бюро города Москвы «Дубинин, Финкель и партнеры» Олег Дубинин. Способы проверить застройщика он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первым делом адвокат рекомендовал изучить информацию о застройщике: долго ли тот на рынке, какие имеет реализованные проекты, как строго соблюдаются сроки сдачи объектов и каковы отзывы людей, ранее приобретавших у него квартиры или апартаменты.

В числе прочего Дубинин рассказал, что желательно посмотреть финансовую отчетность компании и оценить возможные предпосылки к банкротству или неисполнению договора. Последние можно изучить, даже не имея специальных знаний, на двух ресурсах: в картотеке арбитражных дел и на сайте федеральной службы судебных приставов, отметил он.

В картотеке арбитражных дел отражается информация обо всех судах с участием застройщика с государственными органами и существенными контрагентами. Если вы видите, что сумма заявленных исков к застройщику существенная, например, сотни миллионов — это повод задуматься о том, сможет ли он исполнить свои обязательства перед покупателями Олег Дубинин адвокат

«Также нужно проверять наличие у застройщика судов с государственными органами власти или ведомствами. Допустим, коммуникации к строящемуся дому могут пройти только через определенную территорию воинской части, а Министерство обороны категорически против прокладки коммуникаций. Это может привести в дальнейшем к тому, что дома останутся долгостроями без возможности заселиться и проживать в них. На сайте судебных приставов публикуется информация об уже случившихся и вступивших в силу долгах. Это еще большее основание задуматься над финансовой устойчивостью застройщика, так как эти долги уже нельзя просто так отменить или оспорить, как долги, рассматриваемые на стадии суда», — поделился адвокат.

Также эксперт предупредил, что договор с застройщиком должен заключаться в рамках эскроу-счета, а не договора о долевом участии (ДДУ). Дело в том, что во времена действия закона о ДДУ проблема обманутых дольщиков стояла актуально, так как недобросовестное застройщики часто исчезали, прихватив деньги. Сейчас введена новая система с эскроу-счетами, и ситуация исправилась, однако некоторые нерадивые застройщики до сих пор пытаются навязать старый формат ДДУ, что незаконно и невыгодно для покупателя.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» призвал изучать текст договора, обращая внимание на ряд моментов. Во-первых, в нем четко, без разных ссылок и звездочек, должна быть прописана цена. Во-вторых, сроки и санкции за их нарушение. В-третьих, обязанности и права сторон.

К тому же, в договоре должна быть прописана подсудность российским государственным судам. Адвокат пояснил, что иногда в договоре прописывают, что все споры рассматриваются в третейском суде, чаще всего аффилированном с самим застройщиком.

Не менее важно проверить, что в качестве реквизитов, куда перечисляются деньги, в договоре указаны именно реквизиты компании застройщика, а не иного юридического лица. Иначе при возникновении спора, застройщик может сослаться на то, что не получал деньги.

«Необходимо проверить и подписанта договора со стороны застройщика. Иногда этим тоже злоупотребляют и говорят, что подписант действовал не от имени застройщика, а от своего, и застройщик не несет за него ответственности, что может привести к признанию договора незаключенным», — предостерег эксперт.

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