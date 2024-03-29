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00:09, 29 марта 2024Мир

Лавров оценил «часы Судного дня» как аналогию столкновения России и НАТО

Глава МИД России: «часы Судного дня» нагнетают ажиотаж, когда нужна разумность

Фото: Pixabay

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил «часы Судного дня» как аналогию возможного столкновения России и НАТО. По его словам, это нагнетание ажиотажа, когда нужна разумность. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно», — подчеркнул он.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. 21 марта он впервые приехал в Киев и сказал, что НАТО и Украина не представляли какой-либо реальной угрозы для России, а также высказался о вероятности прямого военного столкновения с РФ.

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      Марина Совина
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