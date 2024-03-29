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00:42, 29 марта 2024Мир

Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

Лавров оценил сценарии Politico по изоляции России словами «мечтать не вредно»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» прокомментировал опубликованный газетой Politico сценарий изоляции России. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он ответил на вопрос журналиста о том, каким образом в ведомстве оценивают статью о возможных действиях Соединенных Штатов против России, в том числе об отсечении ее от постсоветского пространства.

Министр отметил, что этот вариант считается «щедрым», Запад имеет ряд сценариев по «деколонизации» страны. «Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», — подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что фантазии на тему изоляции России несостоятельны, напомнив о проведении Игр Будущего, Всемирного фестиваля молодежи и других мероприятий. По словам главы МИД, россияне хотят отстаивать свою цивилизацию, это видят в мире и воспринимают с уважением.

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      Марина Совина
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