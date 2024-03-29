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00:10, 29 марта 2024Мир

Лавров высказался о будущем России

Лавров: россияне хотят отстаивать свою цивилизацию, это видят в мире
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» высказался о будущем страны. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Думаю, что после состоявшихся выборов, их результатов и, главное, после явки на эти выборы, которая доказала, что россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию, и что эта решимость замечена в мире (не просто замечена, она воспринимается с все большим уважением)», — подчеркнул он.

Министр добавил, что фантазии на тему изоляции России несостоятельны. Он напомнил о проведении Игр Будущего, Всемирного фестиваля молодежи и других мероприятий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что россияне вынуждены создавать будущее своей страны с оружием в руках. Таким образом он объяснил высокую явку на выборах.

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      Марина Совина
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