Лавров высказался о будущем России

Лавров: россияне хотят отстаивать свою цивилизацию, это видят в мире

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» высказался о будущем страны. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Думаю, что после состоявшихся выборов, их результатов и, главное, после явки на эти выборы, которая доказала, что россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию, и что эта решимость замечена в мире (не просто замечена, она воспринимается с все большим уважением)», — подчеркнул он.

Министр добавил, что фантазии на тему изоляции России несостоятельны. Он напомнил о проведении Игр Будущего, Всемирного фестиваля молодежи и других мероприятий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что россияне вынуждены создавать будущее своей страны с оружием в руках. Таким образом он объяснил высокую явку на выборах.