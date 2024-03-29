Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

Лавров: формула мира Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предложил пофантазировать о том, какие последствия будет иметь урегулирование по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил, что суть ее заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате контрибуций, трибунале и ограничении вооружений.

Лавров назвал реализацию формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на высказывания украинских политиков о судьбе людей.

«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. По его словам, в ходе встречи предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира» будет придан окончательный и неизменяемый вид. После этого документ вручат Москве без учета позиции России и без возможности дальнейших переговоров.