Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:10, 29 марта 2024Мир

Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

Лавров: формула мира Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предложил пофантазировать о том, какие последствия будет иметь урегулирование по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил, что суть ее заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате контрибуций, трибунале и ограничении вооружений.

Лавров назвал реализацию формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на высказывания украинских политиков о судьбе людей.

«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. По его словам, в ходе встречи предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира» будет придан окончательный и неизменяемый вид. После этого документ вручат Москве без учета позиции России и без возможности дальнейших переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше