Лавров заявил об активной работе по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»

Лавров: работа по поручениям Путина после теракта в «Крокусе» ведется активно

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что работа по поручениям президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле» ведется активно, есть достаточно быстрые результаты. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он согласился с утверждением журналиста о том, что теракт не локальный, он имеет куда более глобальный масштаб, в первую очередь, для России.

Министр напомнил, что президент дал емкие и жесткие оценки произошедшему, дал необходимые указания следственным органам, Генеральной прокуратуре, специальным службам и подчеркнул, что все, кто замышлял, организовывал, спонсировал, исполнял теракт, понесут суровое наказание.

«Работа ведется активно. Она уже демонстрирует достаточно быстрые результаты. Об этом сообщается ежедневно», — заключил Лавров.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Он потребовал провести объективное расследование и найти заказчиков, высказался о целях террористов.