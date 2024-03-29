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00:52, 29 марта 2024Мир

МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

Лавров: в Европе замолчали о непризнании выборов в РФ после команды из США

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» объяснил, что в Европе прекратили заявлять о непризнании победы Владимира Путина на выборах президента после команды из США. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил, что в Германии захотели употреблять только фамилию, не называя Путина президентом, таким образом выражая непризнание итогов избирательной кампании в России, таких заявлений кроме Берлина никто не делал.

«Но когда советник президента США по национальной безопасности Салливан сказал, что президентство Владимира Путина в России — это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли "под козырек"», — сказал Лавров.

Ранее газета La Reppublica писала, что страны «Большой семерки» (G7) хотели официально осудить победу Владимира Путина на выборах президента России, однако госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал это заявление.

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      Марина Совина
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