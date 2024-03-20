В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

Страны «Большой семерки» (G7) хотели официально осудить победу Владимира Путина на выборах президента России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал это заявление, пишет La Reppublica со ссылкой на личные источники.

По сведениям издания, заявление, в котором российские выборы названы фарсом, подготовили в Италии. Госдепартамент США в свою очередь счел неуместными предложенные в документе формулировки.

Заявление G7 получило одобрение со стороны другого политика США

При этом заявление получило предварительное одобрение советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. По словам представителя Белого дома, реальность состоит в том, что Владимир Путин является президентом России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать, исходя из этого.

Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности Джейк Салливан Советник по национальной безопасности США

Журналисты предположили, что причиной решения Блинкена стали его разногласия с Салливаном, а также опасения Госдепа относительно возможного вмешательства России в предстоящие президентские выборы в США. Они отметили, что ранее оба политика критически высказались о прошедших президентских выборах в России. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что Москва никогда не вмешивалась в американские выборы и не будет делать ничего подобного на предстоящем голосовании.

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

В Италии мнения о победе Путина разошлись

Американцы назвали выборы российского лидера «несвободными и несправедливыми», после чего с данной формулировкой согласилось большинство представителей коллективного Запада, напоминает ТАСС. В то же время в Италии мнения о победе Путина частично разошлись, что спровоцировало новую волну споров относительно устойчивости правящего альянса.

Так, заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что «принял к сведению результат российских выборов». Он подчеркнул, что «народ, который голосует, всегда прав».

При этом второй заместитель премьер-министра Италии и министр иностранных дел страны, глава партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни подчеркнул, что выборы президента России были отмечены «оказанием давления и насилием».

Сама премьер-министр Италии Джорджа Мелони лишь обратила внимание на якобы незаконность выборов на «оккупированных украинских территориях».

В Госдепартаменте США отказались поздравлять Путина

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не будут поздравлять Путина с победой на выборах. По его словам, правительство США понимает, что Путин останется президентом России.

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет Ведант Пател Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США

Пател отметил, что в Вашингтоне президентские выборы в России не считают ни свободными, ни справедливыми.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова прислушиваться к оценкам прошедших президентских выборов со стороны США. Он уточнил, что позиция Вашингтона по данной ситуации весьма ожидаема и предсказуема. США являются страной, которая де-факто воюет с Россией, поэтому иных оценок ожидать от американской стороны и не стоило, добавил он.

Фото: Sputnik/ Sergei Bobylev / Kremlin / Reuters

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов, действующий глава государства Владимир Путин победил, набрав 87,28 процента голосов. На выборах-2024 была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44 процента.