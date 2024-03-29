МИД прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам с Россией

Лавров: США пытаются диктовать свои условия, РФ готова лишь к равным переговорам

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» прокомментировал сигналы США о готовности к переговорам по Украине. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он отметил, что неофициально подобные предложения поступали, однако Москва отвергла их и объяснила, что невозможно говорить о стратегической стабильности, когда государство неоднократно объявляют врагом и говорят о нанесении поражения.

Министр подчеркнул, что Россия готова разговаривать только на равных условиях, когда будет обеспечено взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.

«В условиях, когда нам объявлена война, они помогают украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на наши гражданские и инфраструктурные объекты и при этом заявляют, мол, пускай они стреляют друг в друга, а мы сядем поговорить. Это смешно», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что у Соединенных Штатов утрачены навыки дипломатии, они привыкли добиваться своего диктатом, угрозами санкций и шантажом, а другие страны прогибаются под подобные методы.

Ранее стало известно, что американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России. Западные политики также отвергают возможность заключения любых сделок до президентских выборов в Соединенных Штатах.