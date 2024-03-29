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14:14, 29 марта 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о возвращении холодов

Синоптик Шувалов: 3 апреля в Москве ожидаются заморозки

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В среду, 3 апреля, в Москву вернутся холода. О том, как долго в столице продлится потепление, в эфире «Радиоточки НСН» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, 2 апреля температура будет держаться на уровне 20 градусов. Но вечером 3 апреля столбики термометров опустятся до минус 3-4 градусов. Ночью возможен снегопад. Однако уже 5-6 апреля вновь потеплеет, уверен специалист. Такие перемены в погоде, по словам Шувалова, — обыкновенное дело для весны.

Ранее жителей столицы предупредили о новом климатическом рекорде. Первые дни апреля окажутся самыми теплыми за последние 73 года. Ночью 1 и 2 апреля в городе ожидается температура плюс 5-10 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Однако «переобувать» автомобиль эксперты не советуют. Менять резину лучше не раньше 20-х чисел апреля, считают метеорологи. Речь идет о центральных районах страны. В то же время жителям Воронежа и городов, расположенных южнее, готовить летнюю резину можно уже сейчас.

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      Виктория Клабукова
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