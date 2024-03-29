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16:41, 29 марта 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о новой схеме коммунальных мошенников

«Мосэнергосбыт»: аферисты по телефону предлагают скидку на оплату «коммуналки»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мошенники предлагают жителям столицы оформить льготу на оплату электроэнергии. О новой схеме обмана в сфере коммунальных услуг сообщает «Мосэнергосбыт».

По их сведениям, аферисты обзванивают москвичей, агитируя оформить льготу на оплату счетов. В процессе злоумышленникам удается выведать персональные данные собеседника, а также получить доступ к его банковским картам.

В организации напоминают, что энергетики не занимаются обзвоном клиентов и не навязывают услуги по телефону. С информацией о льготах и способах их получения можно ознакомиться на сайте «Мосэнергосбыта». Личность сотрудника компании можно проверить через официальные источники. Без этого доверять предоставленной им информации нельзя. В противном случае необходимо как можно скорее обратиться в полицию.

Ранее москвичи стали замечать в домах объявления о смене телефона диспетчерской службы. Позвонив на указанный номер, можно столкнуться с махинаторами. В разговоре они соглашаются на любые работы, начиная от замены капающего смесителя и заканчивая химчисткой мебели. В одних случаях злоумышленники исчезают, получив предоплату. В других — завышают стоимость услуг уже после их оказания.

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      Виктория Клабукова
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