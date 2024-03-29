На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента

Соскин: после 31 марта Зеленский перестанет быть легитимным президентом Украины

После 31 марта Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом Украины. Об этом напомнил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он указал, что в ближайшее воскресенье завершатся законные полномочия украинского лидера. Отменив выборы, тот нарушил конституцию и оставил страну без законно избранного главы государства.

«Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию», — отметил Соскин.

Ранее Зеленский заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов. Президент считает, что люди по-прежнему хотят видеть его у власти, однако провести выборы в данный момент невозможно из-за военного конфликта.

При этом социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине. Согласно данным опроса, военачальник набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента.