На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента
После 31 марта Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом Украины. Об этом напомнил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он указал, что в ближайшее воскресенье завершатся законные полномочия украинского лидера. Отменив выборы, тот нарушил конституцию и оставил страну без законно избранного главы государства.
«Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию», — отметил Соскин.
Ранее Зеленский заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов. Президент считает, что люди по-прежнему хотят видеть его у власти, однако провести выборы в данный момент невозможно из-за военного конфликта.
При этом социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине. Согласно данным опроса, военачальник набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента.