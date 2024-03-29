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21:47, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента

Соскин: после 31 марта Зеленский перестанет быть легитимным президентом Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

После 31 марта Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом Украины. Об этом напомнил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он указал, что в ближайшее воскресенье завершатся законные полномочия украинского лидера. Отменив выборы, тот нарушил конституцию и оставил страну без законно избранного главы государства.

«Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию», — отметил Соскин.

Ранее Зеленский заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов. Президент считает, что люди по-прежнему хотят видеть его у власти, однако провести выборы в данный момент невозможно из-за военного конфликта.

При этом социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине. Согласно данным опроса, военачальник набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента.

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      Марина Совина
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