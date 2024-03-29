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09:15, 29 марта 2024Бывший СССР

В Киеве объяснили выгоду Трампа от помощи Украине

Подоляк: у США есть коммерческие выгоды в помощи Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил выгоду экс-президента США Дональда Трампа от помощи Украине. Его слова передает Politico.

По его мнению, у США есть очевидные коммерческие выгоды в поставках Украине оружия и боеприпасов — это являлось бы демонстрацией эффективности и совершенности их оружия.

«Американский военно-промышленный комплекс, помимо прочего, является основным донором политических партий Америки, а продажи означают рабочие места и прибыль», — заявил Подоляк.

Помимо этого, он считает, что интересы США и Украины могут фактически совпадать: «Инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались».

Ранее Михаил Подоляк заявил о стагнации украинских войск на передовой. Причиной этого, по его словам, может служить нехватка ресурсов.

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      Валентин Карант
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