Названа причина наложения Россией вето по КНДР

Reuters: вето России по КНДР стало следствием кризиса в отношениях с США

Решение России заблокировать в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР указывает на «мрачное будущее» для обеспечения соблюдения санкций. О такой причине наложения Москвой запрета сообщает Reuters со ссылкой на трех бывших членов комитета.

Как отмечает агентство, российское вето стало следствием вызванного конфликтом на Украине глубокого кризиса в отношениях России с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года. Он подорвал сотрудничество крупных держав и по другим важным глобальным вопросам.

Официальные лица США и Южной Кореи, а также независимые аналитики полагают, что вето подчеркивает получение Пхеньяном редких дипломатических дивидендов и углубляющиеся связи с Москвой. Это якобы включает в себя поставки баллистических ракет и боеприпасов России в обмен на топливо для Северной Кореи.

В свою очередь, Москва и Пхеньян опровергли слухи о сделках, но заявили, что будут углублять военные отношения и выступят единым фронтом против «попыток усилить давление со стороны внешних сил».

Уточняется, что вето российской стороны рассматривается как важный поворотный момент в режиме международных санкций против Северной Кореи. По мнению Москвы, работа экспертной группы не была ни объективной, ни беспристрастной, а превратились в инструмент Запада.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по санкциям против Северной Кореи. Китай воздержался, а все стальные члены СБ проголосовали за принятие резолюции.