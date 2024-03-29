Ozon вслед за Wildberries изменил режим работы в Белгороде

Ozon изменил режим открытия пунктов выдачи заказов в Белгороде

Ozon вслед за Wildberries изменил режим работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В диалоге с партнерами, которые хотели продолжить работу на благо региона, разработали механизм гибкого подхода к открытиям пунктов», — говорится в сообщении.

Так, в случае, если партнер и его сотрудники считают ситуацию в районе ПВЗ небезопасной, то они могут не начинать работу точки. Это не повлечет никаких взысканий или штрафов, добавили там.

Также компания заявила о продлении сроков хранения заказов на таких ПВЗ, пока точка снова не откроется.

Ранее стало известно, что Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области. «Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало», — сообщили в компании.