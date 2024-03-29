«Это уже третья пощечина для поляков». Что стоит за предложениями Польши сбивать ракеты России силами НАТО?

Политолог Барынкин: Польша давно предлагает НАТО сбивать ракеты России

Польша давно предлагает в рамках НАТО рассмотреть возможность сбивать российские ракеты, если они приближаются к границам военного блока, так как не обладает собственными силами для этого. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

В частности, 24 марта Министерство обороны Польши сообщило, что воздушное пространство страны нарушила якобы российская ракета, которая была зафиксирована в районе границы с Украиной. После сообщений о возможном инциденте заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна рассказал о предложении в рамках НАТО уничтожать ракеты России.

По его словам, в настоящий момент в рамках Североатлантического альянса рассматриваются различные концепции реагирования на пролет ракет вблизи стран блока.

В том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО Анджей Шейна заместитель министра иностранных дел Польши

Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только с согласия властей Украины и с учетом возможных международных последствий. Кроме того, о желании обсудить «ракетный инцидент» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Мартовский инцидент напомнил полякам Пшеводув

Несмотря на подобные заявления, правительственная риторика не содержит в себе ничего нового. В действительности руководство Польши боится опять попасть впросак, как это было ранее с инцидентом в Пшеводуве в ноябре 2022 года и в декабре прошлого года, обвинив без доказательств российскую сторону, напомнил Барынкин.

Опять же вспоминаем ситуацию с Пшеводувом, как они растерялись, как они поспешили утверждать в СМИ, что это была российская ракета. В этот раз они пытаются такого не делать, чтобы опять не попасть впросак и самих себя не дискредитировать Артем Барынкин доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Что такое «инцидент в Пшеводуве»? Падение двух ракет на территорию польского села Пшеводув, произошедшее 15 ноября 2022 года. Несмотря на первоначальные обвинения в адрес России со стороны Киева и стран Запада, ракета была опознана как фрагмент украинской зенитной ракетной системы С-300. Подобное стало первым случаем падения военного объекта на территорию Польши с момента начала Специальной военной операции (СВО).

Поэтому эксперт заключил, что последние заявления польских властей не содержат в себе ничего принципиально нового. Однако Барынкин призвал обратить внимание, что сейчас Польшей правит новое, либеральное правительство премьер-министра Дональда Туска, и политик испытывает общественное давление из-за больших трат на военную отрасль на фоне конфликта на Украине.

Машины польский полиции у места взрыва в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Польша тратит колоссальные средства на оборону. В прошлом году они отчитались о том, что выдали 4,2 процента ВВП, а это примерно 33 миллиарда долларов. Это большие цифры для такой относительно небольшой страны, как Польша. И траты сегодняшнего либерального правительства сопоставимы с правительством Матеуша Моравецкого», — отметил политолог.

Поэтому нынешним властям Польши необходимо отчитываться, на что уходят деньги. Начиная с ноября 2022 года, это уже третья пощечина для Польши. К тому же на фоне недавних протестов фермеров сильно возрастает прессинг на политическую элиту Артем Барынкин доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

У Польши нет средств для поражения российских ракет

Барынкин также обратил внимание, что Польша не в первый раз поднимает идею уничтожения российских ракет при приближении к границам НАТО. Однако он подчеркнул, что у Варшавы для этого нет средств.

Они [власти Польши] тогда признались, что у них не было возможности сбить ракету по причине того, что она следовала по какой-то очень непредсказуемой траектории (...) При этом они заявили, что если бы она была направлена на какую-то польскую цель, то вот тогда бы они ее «точно» сбили Артем Барынкин доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Он добавил, что идеи об уничтожении российских ракет обсуждаются не первый месяц.

«Надо сказать, что об этих мерах они говорят еще со времен инцидента в Пшевудове, и пока все разговоры ничем не заканчиваются. Произошло еще два аналогичных инцидента, которые до сих пор не раскрыты в полной мере, — рассказал Барынкин. — Причем, как утверждают сами же польские власти, в декабре прошлого года ракета пробыла в небе над Польшей аж целых три минуты».

Кроме того, он подчеркнул, что гипотетические уничтожение российских ракет у границ Польши поднимает вопрос о дальнейшей эскалации ситуации.

Если они в себе так уверены, что готовы сбивать дорогостоящие российские ракеты на территории Украины, то почему они не будут наносить удары по бомбардировщикам и дальней авиации России? Почему тогда не будут наносить удары по концентрации российских военнослужащих? Артем Барынкин доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Однако эксперт добавил, что подобная эскалация маловероятна. «На данный момент времени в текущих условиях они боятся прямого столкновения, но все-таки именно поляки поставили наемников больше всех стран Запада», — рассказал он. В связи с этим, Барынкин заключил, что Варшава сконцентрируется на дальнейшей финансовой помощи Украине и на ней сделает свой упор.