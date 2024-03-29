В России станет сложнее получить права после одного нарушения ПДД

В России с 1 апреля изменится процесс возвращения прав после пьяной езды

Нарушителей правил дорожного движения (ПДД), лишенных права управления транспортными средствами за пьяную езду, будут допускать к пересдаче экзамена в ГИБДД только после истечения одного года. Соответствующая норма содержится во вступающем в силу с 1 апреля новом регламенте, который разработало МВД России, сообщало агентство ТАСС.

Сам запрет существовал и ранее, однако до сих пор те, кто был пойман пьяными за рулем (или отказался проходить медицинское освидетельствование), вообще не имея прав, а также те, у кого срок действия документа истек, после наказания могли спокойно идти на экзамен в ГИБДД и получать новое водительское удостоверение. С 1 апреля эту лазейку прикроют.

Согласно тому же регламенту, с 1 апреля в России меняются правила сдачи экзамена на водительские права. Количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» — теперь водители будут делать это в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.