Премьер Польши заявил о затягивании конфликта на Украине

Туск: конфликт на Украине может затянуться, у ЕС будет больше обязательств

Конфликт на Украине может затянуться, и тогда у Европейского союза (ЕС) появится больше новых обязательств. Об этом в интервью испанской газете El País заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик также отметил, что сейчас положение Украины «намного сложнее, чем год назад». Однако, по его словам, оно одновременно и намного лучше, чем в начале конфликта.

«Возможно, придется думать о войне на Украине в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет все больше и больше новых обязательств», — заключил глава польского правительства.

Ранее Туск заявил, что Европа сейчас находится в предвоенном периоде. Премьер подчеркнул, что Европа должна предпринимать меры по увеличению стратегической автономии от НАТО и делать шаги в сторону возрождения оборонной сферы.