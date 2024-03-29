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10:53, 29 марта 2024Мир

Премьер Польши заявил о затягивании конфликта на Украине

Туск: конфликт на Украине может затянуться, у ЕС будет больше обязательств

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конфликт на Украине может затянуться, и тогда у Европейского союза (ЕС) появится больше новых обязательств. Об этом в интервью испанской газете El País заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик также отметил, что сейчас положение Украины «намного сложнее, чем год назад». Однако, по его словам, оно одновременно и намного лучше, чем в начале конфликта.

«Возможно, придется думать о войне на Украине в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет все больше и больше новых обязательств», — заключил глава польского правительства.

Ранее Туск заявил, что Европа сейчас находится в предвоенном периоде. Премьер подчеркнул, что Европа должна предпринимать меры по увеличению стратегической автономии от НАТО и делать шаги в сторону возрождения оборонной сферы.

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      Виктория Кондратьева
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