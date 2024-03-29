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11:38, 29 марта 2024Бывший СССР

Президент Молдавии приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами

Президент Молдавии Санду приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

«Санду сегодня в Гагаузии на церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулкэнешты-Кишинев», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что молдавский президент объехала протестующих в гагаузском Конгазе по грунтовой дороге. Некоторые участники протеста призывают Санду сесть за стол переговоров с башканом (главой) Гагаузии Евгенией Гуцул. «Мы хотели бы спросить у Санду: "Что мы ей такого сделали, что она делает нам такие пакости?"» — сказала одна из протестующих.

18 марта Санду отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства Молдавии. Молдавский президент обвинила главу Гагаузии в работе на «криминальную группировку». Также она заявила, что Гуцул выступает против собственной страны.

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      Кристина Есикова
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