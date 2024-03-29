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20:55, 29 марта 2024Мир

Президент Сербии заявил о давлении на страну из-за России

Вучич: Сербия находится под давлением из-за хороших отношений с Россией
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербия находится под постоянным давлением из-за своего нейтралитета и отношений с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

Вучич прокомментировал заявления об угрозе стране в ходе своего обращения к нации. По его мнению, угрозы Сербии связаны с военным нейтралитетом страны и отказом присоединиться к антироссийским санкциям.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — заявил политик. По его мнению, Запад оказывает давление на страну из опасений успеха России на Украине.

27 марта Вучич заявил, что Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он рассказал, что в течение последних дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить.

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      Юрий Леонов
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