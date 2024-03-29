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07:24, 29 марта 2024Мир

Протестующие прервали выступление Байдена криками о ядерной войне с Россией

Протестующие прервали речь президента США Байдена криками о ядерной войне с РФ

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Протестующие прервали криками о ядерной войне с Россией выступление хозяина Белого дома Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной речи демократа, в котором также принимали участие бывшие американские президенты Барак Обама и Билл Клинтон, пишет ТАСС.

Сообщается, что один из активистов закричал о возможной ядерной войне США и России, после чего его вывели из зала. Также в источнике говорится о том, что позднее протестующие прервали президента фразой, касающийся палестино-израильского конфликта.

«У вас на руках кровь!» — выкрикивали из толпы.

Сторонники Байдена пытались перекричать активистов, скандируя лозунги, связанные с переизбранием президента.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и политического руководства страны. Чиновник подчеркнул, что Путин никогда не позволял себе уничижительных замечаний в адрес иностранных коллег, несмотря на обидные выпады в его адрес.

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      Марина Совина
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