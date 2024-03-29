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09:38, 29 марта 2024Бывший СССР

Родители поджегшего «Крокус» террориста рассказали о последнем разговоре с сыном

Поджегший «Крокус» террорист говорил с родителями о возвращении в Таджикистан

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Родители Далержана Мирзоева, (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказали о последнем разговоре с сыном. Накануне трагедии террорист был недоволен работой в России и говорил о возвращении в Таджикистан, сообщает портал Asia Plus.

«Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили», — приводятся в публикации слова отца террориста, поджегшего концертный зал.

Мирзоев-старший добавил, что хотя его другой сын, вероятно, был причастен к деятельности «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), Далержан Мирзоев не поддерживал связь со своим братом.

Ранее стало известно, что брат террориста в Таджикистане подозревался в связях с ИГИЛ. В 2016 году он уехал в Сирию, а позднее оказался в списке физических лиц, «связанных с терроризмом».

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      Глеб Палехов
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