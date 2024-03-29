Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 29 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили заминированный схрон с иностранным оружием

На бывших позициях ВСУ росгвардейцы уничтожили схрон с иностранным оружием

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) росгвардейцы уничтожили заминированный схрон с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сначала саперы уничтожили противопехотные мины ПМН-2, которые были на пути к тайнику. Далее они подошли к схрону, где использовалась многоуровневая система хранения: часть оружия была на поверхности, а остальное — закопано под землю.

В результате росгвардейцы изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, ударный беспилотник мультироторного типа с подготовленным зарядом, пять гранатометов иностранного производства, восемнадцать ручных гранат с запалами, три противопехотных и одна противотанковая мина, выстрелы для подствольного гранатомета иностранного производства, шесть бутылок с зажигательной смесью и более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Все взрывоопасные предметы уничтожены на месте.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые показали внутренности западных ракет Storm Shadow. Что увидели военные при разборке снаряда?

      Посол рассказал о перспективах улучшения отношений с восточным соседом России

      «Кинжал» повредил критическую инфраструктуру под Львовом

      Расстрелявшему 25 мирных жителей в ДНР украинскому военному ужесточили приговор

      МИД Китая заявил о большом значеним ядерной безопасности на Украине

      На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры в шести регионах

      В России с 1 апреля изменится экзамен на получение водительских прав

      Популярная российская певица показала сумку за 115 тысяч рублей

      Центробанк предостерег бизнес от обхода мер против санкций

      Росгвардейцы уничтожили заминированный схрон с иностранным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше