На бывших позициях ВСУ росгвардейцы уничтожили схрон с иностранным оружием

На бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) росгвардейцы уничтожили заминированный схрон с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сначала саперы уничтожили противопехотные мины ПМН-2, которые были на пути к тайнику. Далее они подошли к схрону, где использовалась многоуровневая система хранения: часть оружия была на поверхности, а остальное — закопано под землю.

В результате росгвардейцы изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, ударный беспилотник мультироторного типа с подготовленным зарядом, пять гранатометов иностранного производства, восемнадцать ручных гранат с запалами, три противопехотных и одна противотанковая мина, выстрелы для подствольного гранатомета иностранного производства, шесть бутылок с зажигательной смесью и более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Все взрывоопасные предметы уничтожены на месте.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства.

