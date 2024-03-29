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19:13, 29 марта 2024Ценности

Россияне раскрыли суммы трат на гардероб для отпуска

Tutu: 40,7 процента россиян отдают за обновки для путешествий до 30 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Онлайн-сервис путешествий Tutu и бренд женской одежды Mono-Stil провели исследование, в ходе которого раскрыли суммы трат россиян на гардероб для отпуска. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 29 марта.

В исследовании приняли участие 1800 женщин старше 18 лет по всей стране. В ходе опроса выяснилось, что 40,7 процента россиян отдают за обновки для путешествий от 10 до 30 тысяч рублей. В то же время 23,5 процента и 22,2 процента модников готовы отдать от 5 до 10 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, 9,9 процента покупателей заявили, что обновляют гардероб на пять тысяч рублей. И лишь 3,7 процента опрошенных закупаются вещами на сумму от 70 до 100 тысяч рублей.

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Среди прочего стало известно, что в текущем году расходы на гардероб для отпуска у 11,1 процента путешественников выросли минимум вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом у 35,8 респондента траты на одежду для упомянутого случая выросли на треть, а 21 процент покупателей остались на прежнем уровне.

В свою очередь, 2,5 процента участников исследования сократили свои расходы в два раза, а 14,8 процента людей и вовсе не готовы расставаться с деньгами ради новых вещей для путешествий.

В заключение 36,8 процента опрощенных признались, что покупают к отпуску новые вещи и обувь при необходимости. 26,7 процента россиян, в свою очередь, подчеркнули, что им уже достаточно вещей и перед отпуском они не обновляют гардероб.

В феврале блогерша раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск. Инфлюэнсерша рассказала, что регулярно путешествует по миру, в связи с чем выработала для себя несколько действенных правил по выбору и упаковке одежды для комфортной поездки.

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      Екатерина Ештокина
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