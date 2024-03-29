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14:43, 29 марта 2024Путешествия

Россиянин отправился в джунгли в одиночку и едва спасся от диких зверей

Prag News: отправившегося в одиночку в джунгли Индии россиянина спасли рейнджеры

Фото: Peter Andersen / Wikimedia

Российский турист в одиночку отправился в путешествие по джунглям Индии и едва спасся от диких зверей. Об этом пишет Prag News.

По информации издания, 30-летний Никита Корябочкин прибыл в Калькутту 22 марта. До места назначения он сначала ехал на автобусе, а часть дороги прошел пешком. Мужчина рассказал, что ему хотелось познакомиться с дикой природой региона и реки Брахмапутра, где его и обнаружили рейнджеры национального парка Казиранга.

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Отмечается, что все тело россиянина было изранено. Первую помощь ему оказал местный врач в деревне Кохора. Затем благодаря усилиям местных жителей его 28 марта доставили в окружную больницу, где он в настоящее время проходит лечение.

Ранее в марте сообщалось, что российский путешественник Владимир Косаров пропал в Колумбии, которая считается одной из самых опасных стран мира. Мужчина не выходит на связь уже два месяца.

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      Фариза Бацазова
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