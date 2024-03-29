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20:47, 29 марта 2024Силовые структуры

Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

В КЧР мужчина пойдет под суд за убийство двух родственников из-за дома

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) предстанет перед судом 43-летний местный житель, обвиняемый в расправе над двумя родственниками. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 апреля 2023 тетя и ее сын прибыли к обвиняемому, чтобы обсудить вопрос о наследовании дома его матери, который она завещала ему. Тетя настаивала, что мужчина должен передать дом ее семье. Спор перерос в конфликт. Мужчина взял ружье, зашел в комнату и произвел не менее четырех прицельных выстрелов сначала в женщину, затем в ее сына.

В течение всего периода следствия фигурантом предпринимались попытки уйти от уголовной ответственности путем дачи показаний о совершении данного преступления якобы в состоянии аффекта. Но показания свидетелей и сложные психолого-психиатрические судебные экспертизы доказали отсутствие аффекта у мужчины.

25 марта в Москве следователи возбудили дело против женщины, которая нанесла ножевые ранения матери.

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      Владимир Седов
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