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16:23, 29 марта 2024Ценности

Российская стилистка назвала главные тренды весны

Стилистка Червова назвала одежду с накладными карманами главным трендом весны

Фото: Unsplash

Российская стилистка Елена Червова назвала главные тренды весны. Соответствующий комментарий публикует издание Woman's Day.

По ее словам, актуальными станут вещи с накладными карманами. Кроме того, в теплом сезоне будет преобладать одежда красных, фиолетовых и персиковых тонов. Последний цвет лучше добавлять к образу в качестве акцента, считает Червова.

Кроме того, модными окажутся костюмы с мужского плеча. Специалистка отметила, что данный предмет гардероба хоть и делает образ маскулинным, в то же время подчеркивает женственность.

В заключение Червова выделила комбинацию черных и белых цветов в одежде, а также вещи в бельевом стиле. «Можно даже создавать комплект с вещами наподобие шелковой ночной сорочки — это добавит нотки элегантности, женственности и даже провокации, а также будет выглядеть очень стильно», — пояснила собеседница издания.

Ранее стилистка Виктория Чураева, также известная в соцсетях под псевдонимом Salavat Kypere, назвала россиянкам модную одежду на весну 2024 года. Эксперт посоветовала девушкам носить в текущем сезоне кожаные и виниловые плащи, а также вещи из латекса.

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      Мария Винар
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