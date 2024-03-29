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09:19, 29 марта 2024Силовые структуры

Российские силовики обнаружили в Москве схрон напавших на «Крокус» террористов

В Москве силовики обнаружили схрон террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве российские силовики обнаружили схрон террористов, из которого они извлекли оружие для нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщают «Известия».

По данным издания, тайник для хранения оружия был найден в ходе следственных действий с одним из обвиняемых, которого доставляли на место происшествия. Следователи продолжают изучать обстоятельства ЧП в рамках возбужденного по статье 205 УК РФ («Террористический акт») уголовного дела.

28 марта сообщалось, что брат Далержана Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к совершению теракта в «Крокус Сити Холле», в Таджикистане находился под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Владимир Седов
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