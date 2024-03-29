Российский боец уничтожил дрон ВСУ выстрелом из дробовика

RusVesna: солдат ВС России уничтожил FPV-дрон ВСУ из автоматического дробовика

Российский боец выстрелами из автоматического дробовика уничтожил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как двое солдат Вооруженных сил России замечают в воздухе вражеский беспилотный летальный аппарат. Один из них достает оружие и прицеливается. Боец производит несколько точных выстрелов от бедра и поражает дрон на безопасном расстоянии.

На каком участке фронта произошел инцидент и к какому подразделению относятся бойцы, попавшие на видео, не сообщается.

Ранее в марте в зоне специальной военной операции заметили российскую «матку» дронов «Пчелка». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.