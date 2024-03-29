«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

«Ростов» с разгромным счетом 4:1 победил «Динамо» в гостевом матче РПЛ

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Одержать победу команде Валерия Карпина помогли Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохеби, оформивший дубль. Единственный гол хозяев на счету Бителло.

Благодаря победе «Ростов» набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Динамо» с 38 очками идет третьим.

Перед матчем игроки вышли на поле в черных футболках, на которых были нарисованы белые журавли, в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Символический удар по мячу нанесли Виктор Гусев и Артем Донсков. Комментатор находился на концерте «Пикника» и смог спастись благодаря помощи сотрудницы Софии Мейер, которую также пригласили на матч. Работавший гардеробщиком 14-летний Донсков помогал вывести людей из «Крокуса».