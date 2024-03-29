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21:29, 29 марта 2024Ценности

Самая красивая спортсменка мира снялась в нижнем белье и с пивом

Пейдж Спиранак

Пейдж Спиранак. Фото: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports / Reuters

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, снялась в нижнем белье и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась серией снимков в откровенных нарядах. Так, на одном из них она предстала в белом кружевном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой, держа в каждой руке по бокалу пива. Кроме того, на ней надеты прозрачная юбка длины мини и чулки.

Поклонники восхитились внешним видом гольфистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Выглядишь прекрасно!», «Очень красиво», «Такая удивительная девушка», «Великолепно», «Очаровательная спортсменка», — высказывались они.

Ранее английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Тогда на размещенном снимке девушка была запечатлена позирующей перед зеркалом. Она предстала перед камерой в обнажающем тело комбинезоне из сетки и кожаных трусах.

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      Карина Черных
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