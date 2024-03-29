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15:07, 29 марта 2024Путешествия

Самолет со 180 пассажирами на борту едва не столкнулся с дроном во время полета

Daily Mail: самолет British Airways едва не столкнулся с дроном во время полета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rudy Dong / Unsplash

Самолет авиакомпании British Airways, на борту которого находились 180 пассажиров, едва не столкнулся с дроном во время полета. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Афин в лондонский аэропорт Хитроу со скоростью более 250 миль (около 402 километров) в час. Когда воздушное судно находилось на высоте 9,6 тысячи футов (около 2,9 тысячи метров) над сельской местностью графства Кент, на опасном расстоянии от него пролетел дрон. По оценкам пилотов, беспилотный летательный аппарат примерно на 5 футов (около 1,5 метра) приблизился к крылу самолета.

По данным издания, высота полета таких устройств обычно ограничена программным обеспечением, но эту настройку можно изменить с помощью специального патча, которые продаются в интернете. Также можно установить дополнительные батареи, чтобы дроны могли взлетать на большую высоту.

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Авторы материала предполагают, что оператор дрона, возможно, пытался получить видеозапись полета самолета. В отчете UK Airprox Board инцидент был отнесен к категории А, которая указывает на серьезный риск столкновения.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Jet2 экстренно сменил курс и приземлился в другом месте из-за столкновения с птицей. Сигнал экстренной помощи сработал через несколько минут после взлета.

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      Алина Черненко
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