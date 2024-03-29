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08:00, 29 марта 2024Мир

В Нидерландах рассказали об одном из способов обхода санкций Россией

В ЕП заявили, что Нидерланды не пресекают случаи уклонения от санкций Россией

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с письмом, в котором рассказала об одном из способов обхода санкций со стороны России. В тексте ее сообщения, который изучила «Лента.ру», депутат заявила, что нидерландские власти не пресекают случаи уклонения от санкций через поставки нефти из России.

«Расследование NRC (нидерландская ежедневная газета — прим. «Ленты.ру») показало, что российские нефтяные танкеры обходят санкции, заправляясь в нидерландских водах. Суда часто меняют флаг, название и владельца, плавают без страховки и регулярно скрывают свое местоположение, отключая транспондер», — говорится в тексте ее обращения.

В Нидерландах различные органы власти перекладывают ответственность друг на друга в отношении проверки судов, но никаких реальных действий, чтобы пресечь этот случай уклонения от санкций, не предпринимается

Софи Ин'т Велдевродепутат от Нидерландов

В связи с этим парламентарий обратилась к ЕК с рядом вопросов. «Осведомлена ли Комиссия об этой форме уклонения от санкций и роли Нидерландов? (…) Какие действия предпримет Комиссия для обеспечения того, чтобы Нидерланды серьезно отнеслись к вопросу уклонению от санкций и немедленно и в полном объеме ввели санкции в действие, чтобы Россия больше не зарабатывала деньги на экспорте нефти?» — поинтересовалась автор обращения.

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      Кирилл Садовский
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