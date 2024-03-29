Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:28, 29 марта 2024Силовые структуры

Следствие завершило работу на месте теракта в «Крокусе»

Органы следствия завершили работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Органы следствия завершили работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Следователи покинули «Крокус» около 21:30 по московскому времени.

Днем в пятницу для проведения следственных мероприятий в концертный зал привозили фигурантов дела. В частности, в «Крокус» доставляли Рачабализода Саидакрами (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Российский футболист рассказал о нелюбви к журналистам

      Следствие завершило работу на месте теракта в «Крокусе»

      В Москве пассажир электрички напал на пенсионерку

      Сиамская близняшка вышла замуж

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

      Умер актер из сериала «Кухня»

      Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

      Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше