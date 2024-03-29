Следствие завершило работу на месте теракта в «Крокусе»

Органы следствия завершили работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Органы следствия завершили работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Следователи покинули «Крокус» около 21:30 по московскому времени.

Днем в пятницу для проведения следственных мероприятий в концертный зал привозили фигурантов дела. В частности, в «Крокус» доставляли Рачабализода Саидакрами (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг).