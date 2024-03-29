Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

В Перу женщина случайно проглотила гвоздь, оказавшийся в свиных шкварках

Женщина из Перу случайно съела гвоздь, оказавшийся в свиных шкварках. Об этом сообщает CBS News.

68-летняя Селия Телло обедала жареными шкварками, когда почувствовала, что что-то воткнулось ей в горло. Вскоре после этого ее вырвало кровью. Она подумала, что проглотила кость, и обратилась к врачам. Ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили, что в горле не кость, а кусок гвоздя, который к тому же проткнул сонную артерию с одной стороны шеи.

По словам хирурга Диего Куипал, команде медиков пришлось действовать очень осторожно, чтобы удалить гвоздь, потому что был велик риск «отрыва тромба, который мог достичь мозга». «Нам удалось изолировать пораженную артерию, удалить поврежденный фрагмент и соединить здоровую артерию с другой здоровой артерией», — рассказал Куипал.

Инцидент произошел в феврале, за месяц Телло выздоровела. У нее остался большой шрам на шее.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Врачам удалось спасти ребенка.