Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:34, 29 марта 2024Из жизни

Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

В Перу женщина случайно проглотила гвоздь, оказавшийся в свиных шкварках

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Женщина из Перу случайно съела гвоздь, оказавшийся в свиных шкварках. Об этом сообщает CBS News.

68-летняя Селия Телло обедала жареными шкварками, когда почувствовала, что что-то воткнулось ей в горло. Вскоре после этого ее вырвало кровью. Она подумала, что проглотила кость, и обратилась к врачам. Ей сделали рентгеновский снимок и обнаружили, что в горле не кость, а кусок гвоздя, который к тому же проткнул сонную артерию с одной стороны шеи.

По словам хирурга Диего Куипал, команде медиков пришлось действовать очень осторожно, чтобы удалить гвоздь, потому что был велик риск «отрыва тромба, который мог достичь мозга». «Нам удалось изолировать пораженную артерию, удалить поврежденный фрагмент и соединить здоровую артерию с другой здоровой артерией», — рассказал Куипал.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

Инцидент произошел в феврале, за месяц Телло выздоровела. У нее остался большой шрам на шее.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Врачам удалось спасти ребенка.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше