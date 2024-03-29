Российский сенатор дал саркастический совет Макрону

Пушков назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами и предположил, что политик поддался самовнушению и «проукраинской трескотне», которая звучит во французских изданиях. В противном случае глава государства вряд ли бы придерживался выбранной сейчас позиции.

«Инфопейзаж, создаваемый СМИ, и мнение граждан — не одно и то же. Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно», — дал Пушков саркастический совет Макрону.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что Макрон «становится все более одиноким и смешным» из-за его агрессивной риторики в адрес России. Филиппо также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».