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07:19, 29 марта 2024Россия

Российский сенатор дал саркастический совет Макрону

Пушков назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами и предположил, что политик поддался самовнушению и «проукраинской трескотне», которая звучит во французских изданиях. В противном случае глава государства вряд ли бы придерживался выбранной сейчас позиции.

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«Инфопейзаж, создаваемый СМИ, и мнение граждан — не одно и то же. Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно», — дал Пушков саркастический совет Макрону.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что Макрон «становится все более одиноким и смешным» из-за его агрессивной риторики в адрес России. Филиппо также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

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      Марина Совина
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