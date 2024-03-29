Владимир Верхошинский вошел в состав Попечительского совета ВШЭ

Топ-менеджер Альфа-Банка Верхошинский стал членом Попечительского совета ВШЭ

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в состав Попечительского совета Высшей школы экономики. Ранее между банком и ВШЭ было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запускаются совместные образовательные программы, проводятся научные исследования, мероприятия, практики и стажировки для студентов.

Также Альфа-Банк запустил общеуниверситетскую кафедру, ориентированную на практическую подготовку студентов. Здесь проводятся различные спецкурсы и мероприятия по карьерному развитию, курируются курсовые и дипломные работы. Основная цель работы кафедры — сокращение разрыва между образовательными программами и требованиями рынка через интеграцию опыта Альфа-Банка в существующие образовательные программы.

«Высшую школу экономики и Альфа-Банк связывают давние партнерские отношения. Мы рады поступательному усилению нашего взаимодействия и уверены, что опыт Альфа-Банка поможет нашим студентам стать еще более востребованными на рынке труда. Участие одного из крупнейших финансовых учреждений страны в Попечительском совете позволит запустить новые совместные проекты и будет способствовать развитию нашего университета», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Альфа-Банк участвует в инфраструктурных проектах ВШЭ, создавая комфортные co-learning пространства для студентов. Например, в кампусах университета в Москве и Санкт-Петербурге обустроены коворкинги для проектного и делового общения студентов.

Помимо университета Альфа-Банк активно сотрудничает с лицеем НИУ ВШЭ. Там запущен проект Alfa Campus Junior — серия практико-ориентированных курсов по дисциплинам проектного и продуктового менеджмента, data science.

За время сотрудничества более 15 тысяч студентов приняли участие в совместных активностях вуза и банка.

«Вхождение в попечительский совет — это уникальная возможность содействовать развитию финтех-образования в России. В ВШЭ студенты получают не абстрактные знания, а понимание реальных процессов на финансовых ранках. И уже на этапе выпуска неплохо конкурируют с опытными профессионалами на рынке труда. Многие наши сотрудники — выпускники Высшей школы экономики. Для Альфа-Банка важно развивать существующие образовательные программы и создавать проекты для студентов и преподавателей», — поделился Владимир Верхошинский.

