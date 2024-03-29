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18:15, 29 марта 2024Россия

Спасавшая людей в «Крокусе» рассказала о реакции отца на ее слова о теракте

Спасавшая людей в «Крокусе» подросток Елизавета: отец не поверил в теракт

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Спасавшая людей во время атаки на «Крокус Сити Холл» подросток Елизавета Т. рассказала о реакции отца на ее слова о теракте — по ее словам, мужчина не поверил ее рассказу. Об этом она сообщила порталу E1.RU.

Согласно заявлению девушки, после того как ей и ее молодому человеку пришлось вывести из-под огня большую группу людей, они благополучно добрались до моста рядом с «Крокусом» и отправились домой, где она рассказала о случившемся матери и отцу.

«Сначала папа и сестра мне не поверили. Потом, когда увидели новости, поняли, что это правда. Родители плакали, все просто были в шоке. Сейчас гордятся», — сообщила она.

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Ранее стало известно, что Елизавета, работавшая гардеробщицей, в день атаки впервые занималась проверкой билетов. Она помогла вывести из здания десятки людей, а в момент эвакуации встретилась с одним из террористов — девушка видела фрагмент оружия и вспышки от стрельбы.

За совершенный подвиг Елизавету Т. наградили.

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      Марк Леонов
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