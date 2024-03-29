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15:33, 29 марта 2024Бывший СССР

Стали известны сроки начала рассмотрения закона о мобилизации на Украине

Гончаренко: закон о мобилизации на Украине вынесут на рассмотрение в апреле

Фото: Reuters

На Украине планируют начать рассмотрение закона о мобилизации в середине апреля. Такие сроки в своем Telegram-канале назвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Есть определенные "но". Комитет теперь вносит свои правки. В общем, есть большая вероятность того, что 10 апреля законопроект [о мобилизации] уже будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал», — уточнил парламентарий.

По его словам, рассмотрение всех поправок, предложенных депутатами, в настоящее время завершено.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что новый закон о мобилизации позволит отправлять на фронт с 18 лет. Для этого молодые люди должны будут предварительно пройти базовую военную подготовку и получить военно-учетную специальность.

Позднее слова нардепа опровергли в Минобороны Украины. В ведомстве уточнили, что даже при прохождении подготовки в 18 лет украинцы будут получать отсрочку до 25 лет.

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      Екатерина Грищенко
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