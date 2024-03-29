Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать в регионе в 15:15. Помимо этого, сирены слышны в Днепропетровской области.

Ранее в Одессе отключили электроподстанцию. Как сообщалось, временно остались без света жители Хаджибейского и Киевского районов. На месте начали проведение ремонтных работ, подачу электричества пообещали восстановить в течение нескольких часов.

28 марта стало известно о прогремевшем в Одессе взрыве. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

