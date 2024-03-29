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18:12, 29 марта 2024Россия

Удар беспилотника ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде сняли на видео

Опубликовано видео с моментом удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Белгороде
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появилось видео удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилой многоэтажке в Белгороде. Снятые на регистратор автомобиля кадры опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

На записи видно, как дрон на большой скорости снижается и врезается в здание на уровне верхних этажей, а затем взрывается.

О том, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде, днем 29 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. Повреждены окна и балконные перекрытия пяти квартир, а также припаркованная рядом машина.

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Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 15 снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Повреждения получили 37 квартир в 17 многоквартирных домах, здания «Белгород Арены» и гимназии №22, а также 12 автомобилей.

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      Константин Лысяков
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