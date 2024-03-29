Серийную воровку пенисов избили во время очередного преступления

В Нигерии задержали женщину, которая якобы украла гениталии у юноши. Об этом сообщает GhPage.

Инцидент произошел в городе Бенин-Сити, штат Эдо. На нигерийку, которую СМИ описали, как «известную серийную воровку пенисов», указал молодой человек. Он заявил, что женщина якобы использовала свои «духовные силы», чтобы лишить его полового органа.

На женщину набросилась толпа и сильно избила. Экзекуцию снял на мобильный телефон один из участников. Дальнейшая судьба женщины неизвестна.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Часто вина за мнимую пропажу гениталий возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее в Гане семь мужчин из города обвинили незнакомцев в краже у них пенисов. Последний инцидент произошел в городе Касоа Центральной области страны 24 марта.