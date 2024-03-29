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12:55, 29 марта 2024Мир

В Кремле заявили о неосведомленности о найденных обломках беспилотника в Румынии

Песков: Кремль не осведомлен об обломках беспилотника, найденных в Румынии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Кремль не осведомлен об обломках похожего на беспилотник объекта, найденных в Румынии недалеко от границы с Украиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Румынские военные вечером 28 марта обнаружили фрагменты предположительно беспилотника на ферме недалеко от реки Дунай. Объект упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные фермеры засняли его на видео и заявили, что он издавал странный звук.

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      Виктория Кондратьева
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