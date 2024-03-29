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00:09, 29 марта 2024Мир

В МИД прокомментировали идеи Макрона об отправке военных на Украину

Лавров назвал пиаром слова Макрона об отправке военных на Украину
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» прокомментировал идеи президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных на Украину и назвал их пиаром. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Министр отметил, что это выступление было экспромтом, после неодобрения подобной инициативы коллегами из Германии, европейских стран и НАТО его «отыграли назад», однако потом политик вновь высказался о такой возможности.

«Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда «дома» у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр», — сказал министр.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в стремлении к прямому конфликту с Россией из-за его слов о возможной отправке войск на Украину. Он отметил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, поэтому лучшим решением конфликта станут мирные переговоры с Россией и закрепление нейтрального статуса Украины.

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      Марина Совина
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