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00:10, 29 марта 2024Мир

В МИД заявили об отсутствии дипломатии с Западом

Лавров: Запад не желает равноправного сотрудничества с РФ, дипломатии нет

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил об отсутствии дипломатии в контексте отношений с западными странами. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России "стратегическое поражение" и "изолировать по периметру"», — подчеркнул он.

Министр пояснил, что с Западом дипломатия заключается в обсуждении вопросов функционирования дипломатических миссий, поскольку посольства из-за санкций оказались в финансово-экономической осаде.

Ранее ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко заявил, что достижение будущих договоренностей об урегулировании конфликта на Украине и кризиса в отношениях между Россией и Западом осложняется подорванным доверием к обещаниям.

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      Марина Совина
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